Notts County - Stevenage maçı heyecanı

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Notts County, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Stevenage takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Notts County 1 puana sahip olarak 24. sırada yer alırken Stevenage 11 puanda ve 11. sırada. Notts County son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Stevenage son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 391 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Notts County kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Stevenage sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Notts County önceki hafta Luton Town mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Stevenage ise Wycombe Wanderers karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Notts County, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 7 gol yedi.

Stevenage, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stevenage 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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