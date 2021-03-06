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Nükleer enerjide cezalar artırıldı

Nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde, mevzuata aykırı fiillere ilişkin 2021 yılında uygulanacak idari para cezaları yüzde 9,11 oranında artırıldı.

Nükleer enerjide cezalar artırıldı
AA

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda uygulanacak idari para cezaları şu şekilde belirlendi:

Ceza konusu olan fiiller2021 yılı için uygulanacak idari para cezaları
Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira
Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira
Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi20 bin 62 lira - 200 bin 620 lira
İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira
Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi2 bin 674 lira - 100 bin 310 lira
Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması200 bin 620 lira - 2 milyon 6 bin 205 lira
Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması100 bin 310 lira - 468 bin 114 lira
Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması2 bin 674 lira - 20 bin 62 lira
Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira
Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişiye1 milyon 3 bin 102 lira - 10 milyon 31 bin 27 lira
Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer faaliyetler için yetkilendirilen kişiye20 bin 62 lira - 200 bin 620 lira

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