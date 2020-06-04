NUN Okulları öğrencileri uluslararası yarışmada başarı kazandı

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin bilimsel araştırma faaliyetlerine olan ilgi ve yeteneğini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla organize edilen yarışmanın final sonuçları açıklandı.

Yarışmaya pek çok farklı branştan katılan lise düzeyindeki öğrencilerin elde ettikleri başarılar gurur kaynağı oldu. İngilizce branşında NUN Okullarından bir öğrenci 100 tam puan alarak "1st degree diploma" almaya hak kazanırken, uluslararası sonuç listesinde de birinci olarak altın madalyayı hak etti. Yine aynı öğrenci matematik branşındaysa ilk 25'e girmeyi başardı.

Uluslararası 87 okuldan 326 öğrencinin katıldığı fizik branşında ise NUN Okullarından 3 öğrenci ilk 10'a girmeyi başarırken, 522 öğrencinin katıldığı biyoloji branşında 6 öğrenci ilk 100 içerisinde yer aldı. Uluslararası 87 okuldan 420 öğrencinin katıldığı kimya branşında da 3 NUN Okulları öğrencisi ilk 100 içerisinde kendine yer buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Tamer Yılmaz, şunları kaydetti:

"NUN Okulları olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana öğrencilerimizin bilime olan ilgi ve merakını artırmak için gayret ettik. Bugün geldiğimiz noktada ise öğrencilerimiz kazandıkları uluslararası başarılar ile her geçen gün bizleri daha fazla gururlandırıyor. Bu tür yarışmalar ve kazanılan dereceler öğrencilerin heyecanını, özgüvenini ve hayata bakışını olumlu yönde etkiliyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarı yolculuklarını her adımında destekliyoruz."