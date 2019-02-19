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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Nejat’la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşilçay'ın "Ergen mergen ama o da bir insan. Ne yapacaksın evlat işte, seviyorum..." notunu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.