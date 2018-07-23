Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay’ın olaylı gecesi!

Üç aydır birlikte olan Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay’ın akşam yemeği için gittikleri mekanda tartıştıkları ve oyuncunun zorla sakinleştirildiği iddia edildi. Bağırmaya başlayan Yeşilçay’ın, elindeki bardağı yere fırlattığı öğrenildi