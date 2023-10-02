Nuri Bilge Ceylan'ın en yüksek açılışı

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3 milyon 500 bin Euro'ya çekilen 'Kuru Otlar Üstüne'nin konusu şöyle; 'Samet', Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı sosyal bilgiler öğretmeni 'Kenan' ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. 'Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki 'Sevim' de vardır. 'Sevim'in defterinde 'Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem 'Samet' hem de 'Sevim' küçük düşer. 'Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden 'Sevim', öfkelendikten sonra 'Samet'in hayalleri, 'Kenan' ile birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. 'Samet', asıl hedefin 'Kenan' olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan 'Nuray' ile tanışınca işler değişir.