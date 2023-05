2023 CANNES FİLM FESTİVALİ'NİN ANA YARIŞMA FİLMLERİ

• Club Zero… Jessica Hausner

• Asteroid City… Wes Anderson

• The Zone of Interest… Jonathan Glazer

• Fallen Leaves… Aki Kaurismaki

• Les Filles D’Olfa… Kaouther Ben Hania

• Anatomie D’une Chute… Justine Triet

• Monster… Kore-eda Hirokazu

• Il Sol Dell’Avvenire… Nanni Moretti

• La Chimera… Alice Rohrwacher

• Kuru Otlar Üstüne… Nuri Bilge Ceylan

• L’Ete Dernier… Catherine Breillat

• The Passion of Dodin Bouffant… Tran Anh Hung

• Rapito… Marco Bellocchio

• May December… Todd Haynes

• Firebrand… Karim Ainouz

• The Old Oak… Ken Loach

• Perfect Days… Wim Wenders

• Banel Et Adama… Ramata-Toulaye Sy

• Jeunesse… Wang Bing