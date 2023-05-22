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Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

Filmlerinin uzun olmasıyla da tanınan Nuri bilge Ceylan, bu konuda kariyer rekorunu kırdı. Yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' ile en uzun filmini çeken Ceylan, bu yıl 76’ncı kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' için en büyük adaylar arasında bulunuyor

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  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    Nuri Bilge Ceylan, bir kez daha Cannes Film Festivali’nde yarışıyor.

    Kariyerinin en ışıltılı ödüllerini Cannes Film Festivali’nde kazanan Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile kariyer rekorunu kırdı.
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    Nuri Bilge Ceylan'a ödülünü, Quentin Taratino ile Uma Thurman verdi. 

    Nuri Bilge Ceylan’ın en uzun filmi, Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında 'Altın Palmiye' kazanan 196 dakikalık 2014 yapımı ‘Kış Uykusu’ydu. Ceylan, yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile süre uzunluğunu bir dakika geliştirerek 197 dakikaya çıkardı.
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali’nde galası yapılan ‘Kuru Otlar Üstüne’de Musab EkiciMerve DizdarDeniz CeliloğluEce Bağcı rol aldı.

    Cannes’da bulunan ve filmi izleyenler, Nuri Bilge Ceylan’ın yeniden ‘Altın Palmiye’ kazanacağından bir hayli emin. Bunun olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

    Nuri Bilge Ceylan, ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile Cannes Film Festivali’nde ödül kazansa da kazanmasa da Türk sinemasının gerek Cannes’da gerekse diğer uluslararası film organizasyonlarında en çok ödül kazanan yönetmen olmaya devam edecek. Ceylan, o kadar çok ödül kazandı ki elinde bulundurduğu rekorun uzun yıllar kırılabilmesi pek de mümkün görünmüyor.
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    Zira, Nuri Bilge Ceylan’ın filmleri bugüne kadar 84’ü yurt dışında olmak üzere yaklaşık 190 ödül kazandı.

    Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinin izleyici sayılarıyla Cannes Film Festivali’nde kazandığı ödüller şöyle;
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    KASABA (1997)
    • Süresi… 82 Dakika
    • İzleyici Sayısı… Açıklanmadı
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    MAYIS SIKINTISI (1999)
    • Süresi… 130 Dakika
    • İzleyici Sayısı… 24.006
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    UZAK (2003)
    • Süresi… 110 Dakika
    • İzleyici Sayısı… 63.845

    * Jüri Büyük Ödülü
    * En İyi Erkek Oyuncu (Mehmet Emin Toprak – Muzaffer Özdemir)
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    İKLİMLER (2006)
    • Süresi… 101 Dakika
    • İzleyici Sayısı… 35.345

    * FIPRESCI Ödülü
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    ÜÇ MAYMUN (2008)
    • Süresi… 109 Dakika
    • İzleyici Sayısı… 127.668

    * En İyi Yönetmen

     

     
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA (2011)
    • Süresi… 157 Dakika
    • İzleyici Sayısı… 161.181

    * Jüri Büyük Ödülü
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    KIŞ UYKUSU (2014)
    • Süresi… 196 Dakika
    • İzleyici Sayısı… 304.782

    * En İyi Film
    * FIPRESCI Ödülü
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    AHLAT AĞACI (2018)
    • Süresi… 188 Dakika
    • İzleyici Sayısı… 246.766
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    KURU OTLAR ÜSTÜNE (2023)
    • Süresi… 197 Dakika
    • İzleyici Sayısı… Henüz Gösterime Girmedi
  • Nuri Bilge Ceylan, kariyer rekorunu bir dakika geliştirdi

    2023 CANNES FİLM FESTİVALİ'NİN ANA YARIŞMA FİLMLERİ 

    • Club Zero… Jessica Hausner
    • Asteroid City… Wes Anderson
    • The Zone of Interest… Jonathan Glazer
    • Fallen Leaves… Aki Kaurismaki
    • Les Filles D’Olfa… Kaouther Ben Hania
    • Anatomie D’une Chute… Justine Triet
    • Monster… Kore-eda Hirokazu
    • Il Sol Dell’Avvenire… Nanni Moretti
    • La Chimera… Alice Rohrwacher
    • Kuru Otlar Üstüne… Nuri Bilge Ceylan
    • L’Ete Dernier… Catherine Breillat
    • The Passion of Dodin Bouffant… Tran Anh Hung
    • Rapito… Marco Bellocchio
    • May December… Todd Haynes
    • Firebrand… Karim Ainouz
    • The Old Oak… Ken Loach
    • Perfect Days… Wim Wenders
    • Banel Et Adama… Ramata-Toulaye Sy
    • Jeunesse… Wang Bing

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