Haberler Magazin 'Kuru Otlar Üstüne'nin bileti, Türkiye'nin en pahalı sinema bileti

'Kuru Otlar Üstüne'nin bileti, Türkiye'nin en pahalı sinema bileti Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin Adana Film Festivali'ndeki özel gösteriminde satışa çıkarılan biletler, 10 bin liraya alıcı buldu. 'Kuru Otlar Üstüne'nin biletleri Türkiye'nin en pahalı sinema bileti oldu Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr Giriş: 25.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:52 facebook

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Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne';

bu yıl, 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazandı.

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'Kuru Otlar Üstüne';

bu yıl, 96'ncısı düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi.