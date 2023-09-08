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        Haberler Magazin 'Kuru Otlar Üstüne'nin geliri depremzedelere

        'Kuru Otlar Üstüne'nin geliri depremzedelere

        Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin Adana Film Festivali'nde gerçekleştirilecek olan Türkiye prömiyerinden elde etilen gelir depremzedelere bağışlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:03
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        NBC'den depremzedelere
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        Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı. Filmin Türkiye prömiyeri Adana Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.

        Aslına bakarsanız Adana Film Festivali'ndeki tüm etkinlikler ücretsiz. 'Kuru Otlar Üstüne'nin prömiyeri hariç. Satıya sunulan prömiyerin biletlerinden elde edilen gelir, İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzedelere aktarılacak.

        22 Eylül Cuma günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek olan prömiyeri Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici katılacak.

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        #Kuru Otlar Üstüne
        #Nuri Bilge Ceylan
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