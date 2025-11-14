NYT: Witkoff, Hayya ile görüşmeyi planlıyor

The New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Hamas’ın Gazze Sorumlusu ve Filistin Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ile görüşmeyi planladığını iddia etti.

NYT'nin Witkoff'un planlarını yakından bilen ve isimleri verilmeyen iki kişiye dayandırdığı haberinde, Witkoff'un Hayye ile yakında görüşmeyi planladığı kaydedildi.

Söz konusu kişiler, Witkoff'un Hayye ile görüşmeyi planladığı tarihin henüz kesinleşmediğini belirtirken, planların değişmesinin de mümkün olduğunu söyledi.

Kaynaklardan biri, Witkoff'un üst düzey Hamas yetkilisiyle görüşmek istediği konulardan birinin Gazze'deki ateşkes olduğunu aktardı.

Witkoff'un temsilcisi ve Hamas yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken, Beyaz Saray sorulara yanıt vermedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yılı aşkın devam eden soykırımının ardından, Trump'ın sunduğu planın Hamas ve Tel Aviv yönetimi tarafından kabul edilmesiyle ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Hamas, ateşkes kapsamında 13 Ekim'de elindeki 20 İsrailli esiri serbest bıraktı. Böylece Gazze'deki tüm sağ esirler serbest bırakılmış oldu.

İsrail de anlaşma kapsamında hapishanelerdeki 2 bine yakın Filistinli esiri salıverdi. İsrail, ateşkesi bozmaya çalıştı İsrail yönetimi, bir aylık süre içinde Gazze'deki kırılgan ateşkesi bozma girişiminde bulundu. İlk olarak Refah'ta 2 askerinin öldürüldüğü ve Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren İsrail ordusu, 19 Ekim'de Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenledi. Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında en az 21 Filistinli hayatını kaybetti. Orduya saldırı talimatı veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yardım girişlerini de askıya alınmasını istedi. Ancak bu kararlardan kısa süre sonra İsrail ordusu Gazze'ye saldırıları sonlandırarak ateşkesin tekrar yürürlüğe girdiğini duyurdu, yardım girişleri kısıtlı olsa da devam etti. İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD'nin baskısı sonucu ateşkese geri döndüğünü yazdı. Bu saldırılardan 10 gün sonra Netanyahu yönetimi bir kez daha ateşkesi bozmaya çalıştı. Gazze'nin güneyinde Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı ve 1 askerin öldüğü haberinin ardından Netanyahu, bir kez daha Gazze'ye saldırı başlatılması talimatı verdi.

Saldırılarda 45'i çocuk, 100'den fazla Filistinli ölürken, ateşkesin bozulacağı endişesi hakim oldu. Basındaki haberlere göre, ABD'nin devreye girmesiyle İsrail bir kez daha ateşkese dönmek zorunda kaldı. Hamas: İsrail, ateşkesin ilk ayında 107'si çocuk 271 Filistinliyi öldürdü Hamas, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk ayında İsrail'in Gazze'de 107'si çocuk 271 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. Gazze'de varılan kırılgan ateşkes birinci ayını geride bırakırken Hamas, İsrail'in devam eden ihlallerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. İsrail'in, 10 Ekim'den bu yana ateşkes anlaşmasını her gün ihlal ettiği ve bunun için bahaneler ürettiği belirtildi. Ateşkesin sağlanması için büyük çaba harcayan arabuluculardan, İsrail'e ateşkese uyması yönünde baskı yapmaları istendi. Hamas'ın ateşkese tam, hassas ve iyi niyetle bağlı kaldığı vurgulandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 72 saat içinde sağ 20 İsrailli esirin teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, Hamas'ın büyük yıkıma, ekipman eksikliğine ve çok sayıda mensubunu kaybetmesine rağmen ölü 28 İsrailli esirden 24'ünün cesedini başarıyla bulduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de işgal ettiği bölgelerde gömülü kalan İsrailli esirlerin cesetlerine ilişkin koordinatların arabuluculara ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine verildiği kaydedildi. Yerleri belirlenemeyen İsrailli esirlerin cesetlerinin ise aranmaya devam edildiği, bu durumun "işgalci İsrail'in uydurmaya çalıştığı her türlü bahaneyi geçersiz kıldığı" belirtildi. Yardım girişleri anlaşmadan belirlenen oranın 3'te birinden az Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'ye, anlaşmadaki miktarda yardımın girişine de izin vermiyor. Varılan anlaşmaya göre, İsrail'in her gün Gazze'ye 600 tır insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyordu ancak bölgeden gelen rakamlar Tel Aviv'in buna uymadığını gösteriyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 6 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, İsrail yönetimi anlaşmada belirtilen yardımın 3 birinden daha azına müsaade etti. Tel Aviv yönetimi, 10 Ekim - 6 Kasım arasında Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırının girişine izin verdi. Bu sayının anlaşmaya göre, 15 bin 600 tır olması gerekiyordu. Bu da İsrail'in Gazze'ye, anlaşmadan belirtilen oranın üçte birinin de altında yardım tırının girişine izin verdiğini ortaya koyuyor.