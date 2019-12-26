O çocuklarda hastalık riski artıyor

AA

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olabilmesi için doğal ortamlara ihtiyaçları olduğunu hatırlatarak, günümüzde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 78'inin kentlerde yaşadığını söyledi.

Hızlı ve düzensiz kentleşme nedeniyle çocukların kendilerine oyun alanı bulamadığına işaret eden Arıca, çocukların izole şekilde evlere hapsolduğunu aktardı.

"ÇOCUKLAR KAPALI ALANDA KALMAYA MECBUR EDİLİYOR"

Arıca, "Çocuklar hem tatil hem okul döneminde kapalı alanda kalmaya mecbur ediliyor. Yeterince hareket özgürlüğü bulamayan çocuklarda, beraberinde obezite, D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin baskılanması, internet bağımlılığı, öz güven eksikliği ve pek çok ruhsal problem görülebiliyor" dedi.

AA'nın haberine göre; Çocukların sağlıklı şekilde büyümesi ve gelişmesi için bol bol güneşten faydalanmaları gerektiğine dikkati çeken Arıca, şunları kaydetti: "D vitamini vücudumuzda güneş ışınlarına maruz kaldığımız zaman sentezlenen bir hormondur. Halk arasında güneş vitamini olarak bilinir. Vücutta depolanabilen bir hormondur. D vitamini kemik mineral yapısını güçlendirerek aynı zamanda vücudun kalsiyum oranını düzenlemektedir. D vitamini eksikliği, uzun dönemde çocuklarda raşitizme sebep olmaktadır. D vitamini eksikliği olan çocuklarda bağışıklık sistemi baskılanmakta ve daha sık enfeksiyon görülmektedir. Çocuklar hareket etmek için yaratılmışlardır. Günün çoğunluğunu kapalı ortamda geçirme, beraberinde fiziksel aktivite azlığına ve çocuklarda obeziteye sebep olmaktadır."

ÇOCUKLARDA OBEZİTENİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ FİZİKSEL AKTİVİTE YETERSİZLİĞİ

Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, çocuklarda obezitenin en önemli sebebinin fiziksel aktivite yetersizliği ve besinlerle vücuda alınan enerjinin harcanamaması olduğunu dile getirerek, "Çocukluk çağı obezitesi tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir. Obez çocuklarda kas eklem harabiyeti, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, erken ergenlik, sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve ruhsal bozukluklar da daha sık görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

İnternet bağımlılığının çocuklarda ruhsal problemlere ve güvenlik sorunlarına yol açtığını vurgulayan Arıca, şöyle devam etti: "Günümüzde çarpık kentleşme sonucunda çocuk oyun alanlarının giderek azalması ve güvenlikle ilgili sorunlar nedeniyle eğitimciler sınıf dışı açık havada çocukların rahatça koşup oynayabileceği güvenli alanlarda eğitime yönelmektedir. Doğada açık havada yapılan eğitimler çocukların öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve problem çözme yeteneklerini artırmakta, bilişsel, psikososyal ve fiziksel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Sınıf dışı öğrenme alanlarının artması ve eğitim müfredatlarının doğada eğitimle güçlendirilmesiyle daha sağlıklı nesillere kavuşacağız."