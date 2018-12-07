Ak Parti'nin çeşitli yasalarda değişiklik öngören teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, konkordato ilanında yeni bir düzenleme getirildi. Konkordato komiserleri bilirkişi kurullarına gönderilecek listeler içinden seçilecek.

DENETİM KURULUŞLARI SORUMLU OLACAK



Denetim kuruluşları hazırladıkları konkordato raporlarının içeriğinden sorumlu tutulacak. Mahkemeler, alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket edildiğini anlarsa, konkordato talebini geri çevirebilecek.



Yasa teklifi, konkordato raporlarını sadece kamu yararına çalışan denetim kuruluşlarının hazırlanmasını öngörüyordu. Önerge ile bu madde çıkarıldı. Tüm denetim kuruluşları yetkili olacak.

ARABULUCULUĞUN KAPSAMI GENİŞLEDİ



Arabuluculuk sisteminin kapsamı da genişletildi. İş davalarında olduğu gibi, tüm ticari alacak ve tazminat davalarında da mahkemeden önce arabulucuya gitme zorunluluğu getirildi. Şirketler, bankalar, finans ve kredi kuruluşları, telif haklarıyla ilgili konular, malvarlığı devirleri gibi geniş bir alandaki tüm alacak anlaşmazlıklarında önce arabulucuya gidilecek, anlaşma sağlanamazsa dava mahkemeye taşınacak. Düzenleme 1 ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek. Halen mahkemelerde görülmekte olan alacak davalarını kapsamayacak.

İCRAYA SANAL TAKİP



Yasa; elektrik, su gibi, abonelik sözleşmesine dayanan hizmetlerle ilgili icra takiplerinin UYAP üzerinden sanal olarak yapılmasına da imkan sağlıyor.





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