O il buz kesti! Sıcaklık eksi 12 dereceyi gösterdi

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

AA'da yer alan haber göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece de Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.