Online bilet satış platformu obilet.com, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı (EBRD) da yatırımcıları arasına kattı. Daha önce EarlyBird Venture Capital’in yatırımda bulunduğu şirket, son yatırım turu ile birlikte 1 yıl içinde 10 milyon dolara yakın yatırım almış oldu.

Öte yandan, EBRD'nin Türkiye’de de şimdiye kadar 11 milyar dolarlık yatırımda bulunduğu açıklanıyor.

Obilet.com Kurucu Ortağı Ali Yılmaz, EBRD ve Earlybird VC’den gelen yeni yatırımların katkısıyla, 2020 yılında ekiplerini de büyütmeye devam ederek taşımacılık sektörünün farklı alanlarında da hizmet vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

2012 yılında kurulan obilet.com, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen araştırmanın sonucuna göre Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alıyor.