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TOKİ arsa başvuruları sürüyor! TOKİ başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

TOKİ arsa başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı. "TOKİ İlk Evim Arsa Projesi" detayları gündemde yer almaya devam ediyor. TOKİ arsa ödemelerinin sabit olup olmadığı ve açıklanan iller listesi araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...

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  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan TOKİ'nin diğer bir dalı olan TOKİ arsa düzenlemesi 7 Kasım gününe kadar devam edecek. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Kabine Toplantısı sonrasında detayları duyurulan TOKİ arsa projesinde merak edilen detaylar...
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    BAKAN KURUM'DAN TOKİ ARSA AÇIKLAMSI!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni"ne katıldı. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü sosyal konut arsa başvurularının detaylarını açıklayacağını ifade etti.

    Bakan Kurum, "İlk etapta şu an Ankara’mız için 36 bin konut yapılabilecek arsayı çalıştı arkadaşlarımız. İnşallah yarın rakamları netleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü hemşirelerimizle tüm milletimize paylaşıyor olacak… 

    20 yılda bir asra bedel eseri, hizmeti, dev yatırımları sizlerin teveccühüyle gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği “Türkiye Yüzyılı” başlıyor…" ifadelerini kullandı.
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    TOKİ ARSA BAŞVURULARI  NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

    TOKİ İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başladı. İlk Evim Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    TC KİMLİK DETAYINA DİKKAT!

    TC Kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar bugün başvuru yapabiliyor. "İlk Evim Arsa Projesi kapsamında "müstakil" ve "müşterek" arsa başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 7 Kasım 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

    0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

    2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

    4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

    6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

    8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir.

    İLK EVİM ARSA YERLERİ BELLİ OLDU!

    İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

     
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

    İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. 

    ADANA
    Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık

    ADIYAMAN
    Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut

    AFYONKARAHİSAR
    Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

    AĞRI
    Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,

    AKSARAY
    Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

    AMASYA
    Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

    ANKARA
    Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar

    ANTALYA
    Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik

    ARDAHAN
    Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof

    ARTVİN
    Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

    AYDIN
    Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar

    BALIKESİR
    Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

    BARTIN
    Ulus

    BATMAN
    Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason

    BAYBURT
    Merkez, Aydıntepe, Demirözü

    BİLECİK
    Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar

    BİNGÖL
    Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu

    BİTLİS
    Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,

    BOLU
    Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren

    BURDUR
    Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova

    BURSA
    Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    ÇANAKKALE
    Merkez, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice

    ÇANKIRI
    Merkez,Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı

    #habericireklam#300x250#130#right#

    ÇORUM
    Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ

    DENİZLİ
    Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas

    DİYARBAKIR
    Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani

    DÜZCE
    Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca

    EDİRNE
    Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü

    ELAZIĞ
    Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice

    ERZİNCAN
    Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü

    ERZURUM
    Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere

    ESKİŞEHİR
    Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihallıççık, Sarıcakaya, Seyitgazı, Sivrihisar
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    GAZİANTEP
    Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli

    GİRESUN
    Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere

    GÜMÜŞHANE
    Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul

    HAKKARİ
    Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova

    HATAY
    Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı

    IĞDIR
    Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca

    ISPARTA
    Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç

    İSTANBUL
    Merkez

    İZMİR
    Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı

    KAHRAMANMARAŞ
    Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu

    KARABÜK
    Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice

    #habericireklam#300x250#130#right#

    KARAMAN
    Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler

    KARS
    Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz

    KASTAMONU
    Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya

    KAYSERİ
    Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

    KIRIKKALE
    Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan

    KIRKLARELİ
    Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize

    KIRŞEŞİR
    Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur

    KİLİS
    Merkez, Musabeyli, Polateli

    KOCAELİ
    Kandıra, Körfez
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    KONYA
    Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak

    KÜTAHYA
    Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı

    MALATYA
    Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan

    MANİSA
    Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu

    MARDİN
    Merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli

    MERSİN
    Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus

    MUĞLA
    Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan

    MUŞ
    Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto

    NEVŞEHİR
    Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp

    NİĞDE
    Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,

    ORDU
    Fatsa, Ünye

    OSMANİYE
    Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale

    RİZE
    Merkez

    SAKARYA
    Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı

    SAMSUN
    Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent

    SİİRT
    Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo

    SİNOP
    Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli

    SİVAS
    Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    ŞANLIURFA
    Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Viranşehir

    ŞIRNAK
    Merkez, Cizre, Güçlükonak, İdil

    TEKİRDAĞ
    Merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray

    TOKAT
    Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt

    TRABZON
    Merkez

    TUNCELİ
    Merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür

    UŞAK
    Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

    VAN
    Merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp

    YALOVA
    Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal

    YOZGAT
    Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy

    ZONGULDAK
    Çaycuma, Devrek, Ereğli 
  • Ödeme planı: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları ne? TOKİ arsa fiyatları ne kadar, ödemeler, taksitler nasıl olacak?

    ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE TAKSTLER NE KADAR OLACAK?

    Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

    Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor.

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