İstanbul 3. Havalimanı inşaatında önemli bir yeri olan Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin gün batımında ortaya çıkan görüntüsü kendine hayran bıraktı. Lale figürünün ortaya çıktığı kule kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatırken, gün batımı manzarası da havadan görüntülendi. Kulenin inşaatı etrafında bulunan vinçler kaldırılırken, çatısında uyarı ışıklarının da bulunduğu kulenin ışıl ışıl görüntüsü havalimanının görüntüsüne renk kattı.

ULUSLARARASI MİMARLIK ÖDÜLÜ'NÜ KAZANMIŞTI

Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık görülen kule 90 metre yüksekliğe sahip. 12 katlı lale figürlü Hava Trafik Kontrol Kulesi Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştı. En son TeknoFest’e ev sahipliği yapan havalimanı kontrol kulesi ziyaretçilerin büyük beğenisini toplamıştı.

360 DERECE GÖRÜŞ OLANAĞI SAĞLAYAN CAM CEPHE

İHA'nın haberine göre 3. Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi iki kontrol katından oluşacak. Kulenin en üst katında hava trafik kontrolörleri, alt katında ise yer trafik kontrolörleri çalışacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı, 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak. Kulenin teknik bloğunda yemekhane, spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları yer alacak.

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