ÖGG soruları ve cevap anahtarları bekleniyor! 108.Dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı geldi mi?
Özel Güvenlik Sınavı ÖGG soruları ve cevapları açıklandıktan sonra adaylar puan hesaplama yapabilecek. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. 108.dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 84. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları için Mayıs ayı işaret edildi. Peki ÖGG soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı? 108.Dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanır?
ÖGG soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. ÖGG soruları ve cevap anahtarının 29 Nisan Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor. Peki ÖGG soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı? İşte, 108.Dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarları hakkında detaylar...
ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI MI?
ÖGG soruları ve cevapları yayınlanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ÖGG soruları ve cevap anahtarının 29 Nisan Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılında 108. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav 27 Nisan tarihinde düzenlendi.
Kılavuzda yer alan bilgiye göre ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer almaktadır.
ÖGG SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarında değerlendirme işlemlerinde yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir. Sınava katılan ve optik cevap formlarında bir soru için birden fazla şıkkı işaretleyen adayların o soru için verilen cevabı geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.