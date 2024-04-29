ÖGG SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarında değerlendirme işlemlerinde yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir. Sınava katılan ve optik cevap formlarında bir soru için birden fazla şıkkı işaretleyen adayların o soru için verilen cevabı geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.