Oğlundan yarı uyumlu kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

Torbalı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası emekli öğretmen Yavuz, geçen yıl kasımda memleketi Muş'ta, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Akut miyeloid lösemi teşhisi konulduktan sonra tedavisine İzmir Şehir Hastanesinde başlanan Yavuz için doktorları kemik iliği nakli kararı verdi.

Yakınlarından yapılan kontrollerde uyumlu kök hücre bulunamayan Yavuz için doktorları, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKÖK) başvurdu.

TÜRKÖK'ten Yavuz'un sağlığına kavuşması için uygun kök hücre bulunamadı. Hastalığı bu süreçte ilerleyen Yadigar Yavuz için doktorları, 44 yaşındaki oğlu Selçuk Yavuz'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapmaya karar verdi.

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Yavuz, geçen ay oğlundan nakledilen yarı uyumlu kemik iliğiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"KARMAŞIK BİR DUYGU OLUŞTU"

Yadigar Yavuz, lösemi teşhisi konulduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

İzmir Şehir Hastanesinde uygulanan tedavileri görünce hastalığı yeneceğine inandığını belirten Yavuz, şunları kaydetti: "Sağ olsun oğlum hayat verdi. Karmaşık bir duygu oluştu. Oğlumun yıpranması ve acı çekmesi çok kabul edilir bir durum değildi. Sağ olsun Zehra hocamla konuştuk. İnsanların sağlık için yabancılara da bunu verdiğini, bunun bir hizmet olduğunu söyledi. O da çok hoşuma gitti. Doktor ekibine güvenim tamdı. Bu hastalıkta şunu gördüm, devletimiz sağlıkta tavan yapmış. Öyle gün oldu ki 11 doktor, 8 hemşire bana hizmet verdi. Süreç kolay geçti.

Selçuk Yavuz da doktorlar "Babanıza yarı uyumlu kök hücrenizi verir misiniz?" diye sorduğunda, hiç düşünmeden ve araştırmadan "evet" dediğini anlattı.

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Kök hücre bağışçısı olmanın kolay olduğunu belirten Yavuz, "İnsanlardan donör olmasını rica ederim. Bir hayat kurtarıyorsun. Çektiğin zorluk 3-5 saatlik bir zorluk. Karşınızdaki insana yaşam veriyorsunuz. Bir umut oluyorsunuz, insanların hayatına devam etmesini sağlıyorsunuz. Süreç de olumlu geçti. Bu konuda sevinçliyiz. Babama umut oldum, yaşam verdim. O da bize yaşam vermişti, bundan sonra da bizim ona destek olmamız gerekiyordu. Şükür bu fırsat doğdu." dedi.