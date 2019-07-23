Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, geçen sezonu Afyon Belediyespor'da geçiren Cevher Özer'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
Tecrübeli oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.
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