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        Haberler Yaşam Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin tarih verdi! 2024 Öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

        Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin tarih verdi! 2024 Öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı

        Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı resmi siteleri takip ediliyor. MEB Yusuf Tekin "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi. Atama takvimi duyurulduktan sonra öğretmen ataması kontenjan, kadro ve başvuru şartları gibi detaylar belli olacak. Peki Öğretmen atamaları ne zaman? 2024 Öğretmen ataması kontenjan, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:46
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        MEB Öğretmen atama tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya dair geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu, yapılan açıklama sonrasında öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi başlamıştı. Peki Öğretmen atamaları ne zaman? İşte Bakan Tekin açıklaması ile 2024 Öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı hakkında bilgi…

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        MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin haftaya belli olması bekleniyor. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

        ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?

        2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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        BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonunda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bakan Tekin, öğretmen atama rakamlarına ilişkin bir başka soruya ise "Öğretmen atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız." cevabını verdi.

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