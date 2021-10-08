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Haberler Gündem 3. Sayfa ÖĞRETMEN ŞİDDETİ! Son dakika: "Maskeniz nerede geri zekalılar" sözüne suç duyurusu! - VİDEO HABER
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"Maskeniz nerede geri zekalılar" sözüne suç duyurusu!

Diyarbakır'da ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Ecrin Özgün (10) iddiaya göre, teneffüste okul koridorunda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından kafasına vurulduğunu ileri sürdü. Özgün ailesi, yaşanan durumdan dolayı şikayetçi olurken, Ecrin ise öğretmenin kendisine vurup 'Maskeniz nerede geri zekalılar' dediği için kırıldığını ve üzgün olduğunu söyledi

ÖĞRETMEN ŞİDDETİ! Son dakika:
"Maskeniz nerede geri zekalılar" sözüne suç duyurusu!
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DHA

Diyarbakır'da, 4 Ekim'de merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda, iddiaya göre 4. Sınıf öğrencisi Ecrin Özgün (10), ders arasında teneffüste koridorda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte oyun oynadı. Bu sırada koridorda maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından 'Maskeniz nerede geri zekalılar' denilerek kafalarına vuruldu.

AĞLAYARAK SINIF ÖĞRETMENLERİNE GİTTİLER

DHA'da yer alan habere göre Ecrin ve arkadaşı Karagüllü ağlayarak sınıf öğretmenlerinin yanına giderek olayı söyledi. Ancak bir sonuç alınmayınca Özgün ve Karagüllü, evlerine dönünce durumu ailelerine anlattı. Özgün ailesi, durumu anlatan çocuklarının ardından okul yönetimiyle görüşüp yaşananları anlattı. Özgün ailesi durumu okul yönetimine anlattıktan sonra darp raporu alarak olayı gerçekleştiren öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

"BENZER OLAYLARIN YAŞANMAMASI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Baba Uğur Özgün, pazartesi günü koridorda kızının teneffüste oynarken arkadaşıyla birlikte maske takmadığı için nöbetçi öğretmen olduğunu düşündüğü kişi tarafından kafalarına sert bir şekilde vurulduğunu ileri sürdü. Özgün, "Kızlar bu vurulma durumunu öğretmenlerine anlatıyor. Bize ilettiler daha sonra. Okul müdürüne gittik, kendisi yoktu. Yardımcısı olduğunu düşündüğüm kişiyle kamera kayıtlarına baktık beraber. Bana gösterdikleri açıda tam olarak görünmese de kafalarına sert şekilde vurulduğu belli oluyor.

"KAFALARINA SERT BİÇİMDE VURUYOR"

İkisi de kafalarını tutarak sınıfa doğru gidiyorlar. Yanımızdaki kişi o öğretmeni aradı ve söylediği ise 'Tuvaletin olduğu noktada maske takmadıkları için kafalarına tıkladığı' şeklinde oldu. Bu durumu kabul etmediğimizi ve sert şekilde kafalarına vurduğunu öğrendiğimiz için çocukların beyanı bu şekildeydi. Gidip darp raporu aldık, 155 polis merkezini arayıp şikayetçi olduk.

"İDARİ CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Aynı zamanda, Valilik, CİMER ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet ve darp raporunu sunduk. Bu öğretmenin çocukta geleceği açısından hayatında zarar ve iz bırakacak bir anı oluşturduğundan benzeri olayların yaşanmaması için öğretmenin gerekli idari cezayı almasını istiyoruz" dedi.

"VURUP, GERİ ZEKALILAR DEDİĞİ İÇİN KIRGINIM"

Öğretmeni tarafından kafasına vurulan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Özgün ise arkadaşıyla beraber oyun oynarken nöbetçi öğretmenin kafasına vurduğunu söyledi. Özgün, "Maskeniz nerede geri zekalılar' dedi. Biz de ağlayarak sınıfa gittik. Öğretmenimize söyledik, o da ben hallederim. Sonra eve geldiğimde anneme ve babama söyledim. Babamla birlikte okula gittik. Okulda ne konuşulduğunu bilmiyorum. Vurup bana 'Maskeniz nerede geri zekalılar' dediği için kırıldım ve kırgınım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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