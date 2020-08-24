AA

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi, öğretmenlere yönelik seminerleri bu yıl online olarak düzenleniyor. Hazırlanan seminerlerle öğretmenlerin ölçme değerlendirme bilgi ve becerilerinin artırılması ve uzaktan eğitim sürecinde ölçme değerlendirme uygulamalarının tanıtılması, farkındalıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Öğrencilere nitelikli eğitim hizmetinin sağlanması için öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi önceliği temel alınarak gerçekleştirilen seminerlerde, öğretmenlere test geliştirmede madde analizi, sınıf içi ölçme değerlendirme, bireye uyarlanmış testler, uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme araçları, tanılayıcı ölçme değerlendirme, uzaktan eğitimde çoktan seçmeli sorular ve e-değerlendirme ile yaratıcı ve yenilikçi gençler konuları akademisyenler tarafından anlatılacak.

24 -30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek seminerlere 6 farklı üniversiteden 7 akademisyen katılacak.

Seminerlerde bugün Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Arıkan "Test Geliştirmede Madde Analizi 1", Amasya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çelen "Sınıf İçi Ölçme Değerlendirme" konularını anlatacak.

Seminerin yarınki bölümünde Trakya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Eren Halil Özberk "Testlerin Kısa Tarihçesi ve Geleceği: Bireye Uyarlanmış Testler" konusunu anlatırken, Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Elibol "Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Araçları" konusunu 26 Ağustos Çarşamba günü ele alacak.

28 Ağustos Cuma Günü ise Anadolu Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan Şahin "Tanılayıcı Ölçme Değerlendirme", Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Arıkan "Test Geliştirmede Madde Analizi 2", Anadolu Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Necdet Karadağ "Uzaktan Eğitimde Çoktan Seçmeli Sorular ve e-Değerlendirme" konularını 29 Ağustos Cumartesi günü, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Yavuz "Başımıza İcat Çıkaran Çocuklar ve Gençler" konusunu 30 Ağustos Pazar günü anlatacak.