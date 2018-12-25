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İlk kez bir yılbaşında sahne alacağını söyleyen Oğuzhan Koç, birçok meslektaşının kulis istekleri hatırlatılınca, "Benim bir tek derdim var. Bal, zencefilli çay ve nane. Önce bir kral olalım, dairesini sonra kapatırız ya sıkıntı yok. Benim zencefil ve naneden başka bir isteğim yok" diyerek mütevaziliğini konuşturdu.