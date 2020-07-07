Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Denizlispor'u ağırlayan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın öncesinde açıklamalar yaptı. Liderin hocası, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a da gönderme yaptı.

Sıkışık fikstürle ilgili konuşan Buruk, "Cumartesi oynuyoruz, Salı bir maç daha! Bu planlama her takım için daha iyi yapılabilirdi. Maç gününü değiştirmek isteyen takımlar değiştirebiliyor ama bizim için aynı durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta içinde fikstürden dolayı şikayetlerini dile getirmiş ve Sivasspor'un maçı bugünkü değişiklikle cumartesiden pazar gününe alınmıştı.