Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Beşiktaş maçında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, siyah-beyazlı ekibe karşı 6. kez derbide sahada olacak.

RAMS Park'ta oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

Galatasaray'ın başında siyah-beyazlılara karşı biri Süper Kupa olmak üzere 5 müsabakaya çıkan Buruk, karşılaşmaların 3'ünü kazanırken 2'sini kaybetti. Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırırken 10 golü kalesinde gördü.

DERBİ ZAFERLERİ, OKAN BURUK'A 2 LİG ŞAMPİYONLUĞU KAZANDIRDI REKLAM Süper Lig'de şampiyon olduğu son 2 sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetler, Okan Buruk'a büyük avantaj sağladı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başındayken ligde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 9 gol kaydetti ve 2 kez topu ağlarında gördü. Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonda Beşiktaş'a karşı da Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, bunların 3'ünü kazandı ve 1'ini kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken 5 gol yedi. Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk yönetiminde bu sezon başında Süper Kupa'da Beşiktaş'a mağlup oldu.