Geçtiğimiz ay şarkıcı Demet Akalın ile boşanan iş adamı Okan Kurt'un geçtiğimiz gün Maslak'ta bulunan bir restoranda kadın arkadaşıyla yemek yediği iddia edilmişti.
Mekanda iki saat baş başa kadın arkadaşıyla sohbet ettiği yazılıp çizilen Okan Kurt, sosyal medya hesabından haberle ilgili açıklama yapmakta gecikmedi.
Kurt hakkında yazılıp çizilen haberlerin gerçeklik payı taşımadığını söylerken yine haberde bahsi geçen mekana hiç gitmediğini ve hatta mekan yetkilileri ile de konuştuğunu şu sözlerle anlattı:
"Değerli dostlarım, Bugün gazetede gördüğüm haberi önce gülerek karşıladım fakat sonrasında ne kadar acıdır ki yaptığım araştırmada, bazı insanların hayal gücünün ne kadar yüksek olduğunu gördüm ve bir açıklama yapmak istedim.
Öncelikle habere konu olan mekana hayatımın hiçbir bölümünde gitmedim. Bugün mekana telefonla ulaştım ve şans eseri mekanın sahibinin orada olmasından dolayı konuşma fırsatı buldum. Beyfendi, "Okan bey siz bizim mekanımıza hiç gelmediniz, sizi burada görmedik, isterlerse geriye dönük bütün kamera kayıtlarını verebilirim." dedi.
Nasıl bir hayal gücüdür ki benim orada olduğumu haberinizde kaleme aldınız yani bu yalanı yazarken belki oraya gitmiştir diye mi yazdın? Ama en azından mekanın sahibi gibi duyarlı insanların olduğunu bilmek çok güzel. Bir haber yaparken, insanların biraz dikkat etmesi lazım. Bu yalan dünyanın rüzgarına kapılıp kul hakkı yemeyin, ahiretinizi yakmayın."
“OKAN’I ÖZLEDİM”
Demet Akalın ile Okan Kurt 6.5 yıllık evliliğin ardından 11 Eylül’de boşanmıştı. Çiftin kızları Hira 4.5 yaşında. Akalın yaklaşık 10 gün önce “Okan’ı özledim.
Bana ‘İşlerimi düzeltip yine karşına çıkacağım’ dedi. Bekliyorum. Başka bir aşk yaşamam mümkün değil. Biz severek ayrıldık” demişti.
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