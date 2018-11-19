6 | 15

Nasıl bir hayal gücüdür ki benim orada olduğumu haberinizde kaleme aldınız yani bu yalanı yazarken belki oraya gitmiştir diye mi yazdın? Ama en azından mekanın sahibi gibi duyarlı insanların olduğunu bilmek çok güzel. Bir haber yaparken, insanların biraz dikkat etmesi lazım. Bu yalan dünyanın rüzgarına kapılıp kul hakkı yemeyin, ahiretinizi yakmayın."