Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Essen'de gerçekleşen şampiyonada, Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan ekip, İspanya'yı finalde 234-217 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu
Giriş: 11.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:24
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalya kazandı.
Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yla karşılaştı.
Rakibini 234-217 mağlup eden milli takım, Avrupa şampiyonu oldu.
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