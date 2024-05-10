Okçulukta Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonasında finale yükseldi

Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli okçu Mete Gazoz, adını finale yazdırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, bireyselde 3 sporcu madalya finallerine yükseldi.

Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Mete, 12 Mayıs Pazar günü finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.