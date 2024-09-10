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        Haberler Sağlık Okul döneminde 'influenza'ya karşı aşı uyarısı! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Okul döneminde 'influenza'ya karşı aşı uyarısı

        Eğitim ve öğretim yılının başladığı eylül ayıyla birlikte görülme oranı artan 'influenza' virüsüne karşı aşı uyarısı yapıldı. Dr. Latife Güder, "İnfluenza sezonuna girmiş bulunmaktayız. İnfluenzadan korunmak için çocuklarımızı mutlaka aşılamamız gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:26 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:26
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        Okul döneminde 'influenza'ya karşı aşı uyarısı
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        Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Latife Güder, halk arasında grip olarak bilinen influenza hastalığının görülme oranının her yıl eylül ayında arttığını ve bunun mayısa kadar devam ettiğini söyledi.

        Dr. Güder, influenzanın aşı ile önlenebileceğini söyleyerek, "6'ncı ayından itibaren tüm çocuklara güvenle bu aşıları yaptırabiliriz. Sağlıklı çocuklarda genelde akut ve kendini sınırlayıcı olsa da hastalık ölümle ve ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Bu nedenle sağlıklı çocuklar dahil herkesin aşılanmasını tavsiye ediyoruz. Sadece çocukları değil, onlara bakım veren anne baba, kreş çalışanları, bakımevi çalışanlarını da aşılamamız gerekir. Ayrıca çocukların beslenmesine, temizliğine, el hijyenine bunlara dikkat etmemiz gerekir. Aşılama dışında bunları da öğretmemiz gerekir çocuklara. Solunum hijyenini öğretmemiz gerekir. Toplumsal bağışıklığı sağlamalıyız ki çocuklarımız da sağlıklı olsun" diye konuştu.

        "İNFLUENZA GEÇİRDİYSE TEKRAR AŞILANABİLİR"

        Geçen aylarda yüksek oranda boğmaca hastalığı görüldüğünü ve özellikle aşıları tamamlanmamış, küçük bebeklerde hastalığın daha ağır geçtiğini vurgulayan Dr. Güder, "Şu anda da influenzaya hazırlık yapıyoruz. İnfluenzayı hastalar ağır atlatabilir. Bu yüzden influenza aşılamasını öneriyoruz. Her yaş grubunda geçirilebilir; 5 yaş altı özellikle de 2 yaş altı riskli gruplardır. Astımı olan, kronik karaciğer, böbrek, metabolik endokrin hastalıkları olan hastaları aşılamamız gerekir. Bir birey eğer influenza geçirdiyse tekrar aşılanabilir. Çünkü influenzanın birden fazla suşu vardır. Bir suşu ile geçirmiş olsa da diğer suşunun önüne geçmek için tekrar aşılamayı öneriyoruz" dedi.

        "CİDDİ KOMPLİKASYONLARA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR"

        İnfluenzanın diğer solunum yolu virüslerinden farklı olarak ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olduğuna dikkat çeken Dr. Latife Güder, "İnfluenza aşısını olduğumuz zaman, başka solunum yolu virüsleriyle hastalık geçirebiliriz. Ancak influenzanın önüne geçmiş oluruz. Yeni doğan döneminden itibaren çocukluk çağı aşılarımızı yaptırmamız gerekir. Aşılar son derece koruyucu ve güvenlidir. Hastalar aşılandıkları zaman yüksek oranda koruyucu olduğu için hastalıkları ya hiç geçirmiyorlar ya da çok hafif geçiriyorlar. Zaten bu yüzden aşılamayı öneriyoruz. Aşı takvimimizde olmayan influenza aşılarını yaptırmalarını da güvenle öneriyoruz" dedi.

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