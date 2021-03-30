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Okullar tekrar kapanacak mı? MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Koronavirüs vaka sayısının 32 bini aşması vatandaşları endişelendiriyor. Milyonlarca öğrenci bir ay önce yüz yüze eğitime dönmüştü. Kabine toplantısının ardından bir dizi yeni kısıtlama kararları alınmıştı. Milyonlarca öğrenci ve ailenin merak ettiği konu ise "Okullar tekrar kapanacak mı?" sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ile ilgili önemli bir açıklama yayınladı

Okullar tekrar kapanacak mı? MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını gölgesinde eğitimini sürdürüyor. Vaka sayısındaki artış endişe ile takip ediliyor. Anneler babalar ise yüz yüze eğitimin yeniden askıya alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki okulllar tekrar kapanacak mı?

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Selçuk "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

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