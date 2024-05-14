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        Ölen turistin külleri Marmaris'i karıştırdı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Küllerin kıyıya yakın yerde denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceği tepkileri üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme yapacağı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:17 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:18
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        Ölen turistin külleri Marmaris'i karıştırdı
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        Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini törenle denize bıraktı.

        Öldükten sonra yakılan kişilerin küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

        Bu sırada denize giren vatandaşlar kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini düşünerek duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.

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        #MARMARİS
        #kül
        #insan külü
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