Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch'tan boşanma komedisi

İki İngiliz oyuncu Olivia Colman ile Benedict Cumberbatch, Michael Douglas ve Kathleen Turner'ın 1989 yapımı 'Güllerin Savaşı' (The War of the Roses) filminin yeniden çevriminde başrolleri paylaşacak.

The War of the Roses (1989)

Boşanma komedisi olan 'The Roses' adlı filmin yönetmen koltuğuna 'Recount' ve 'Bombshell' gibi komedi filmlerinin yönetmeni Jay Roach geçecek. Kaleme aldığı 'Zavallılar' (Poor Things) filmiyle Oscar'a aday gösterilen Tony McNamara, 'The Roses' filmini 1981'de yayımlanan Warren Adler imzalı romanı temel alarak yazacak.