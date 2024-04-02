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        Haberler Dünyadan Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch'tan boşanma komedisi - magazin haberleri

        Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch'tan boşanma komedisi

        Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch, 1989 yapımı 'Güllerin Savaşı' (The War of the Roses) filminin yeniden çevriminde başrolleri paylaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 17:55 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:55
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        İki İngiliz oyuncu Olivia Colman ile Benedict Cumberbatch, Michael Douglas ve Kathleen Turner'ın 1989 yapımı 'Güllerin Savaşı' (The War of the Roses) filminin yeniden çevriminde başrolleri paylaşacak.

        The War of the Roses (1989)

        Boşanma komedisi olan 'The Roses' adlı filmin yönetmen koltuğuna 'Recount' ve 'Bombshell' gibi komedi filmlerinin yönetmeni Jay Roach geçecek. Kaleme aldığı 'Zavallılar' (Poor Things) filmiyle Oscar'a aday gösterilen Tony McNamara, 'The Roses' filmini 1981'de yayımlanan Warren Adler imzalı romanı temel alarak yazacak.

        Hazırlıklarına haziran ayında başlanacak filmin 1989 tarihli orijinali, görünüşte mükemmel bir evlilikleri olan zengin bir çift olan Oliver ve Barbara Rose'u konu alıyordu. Evlilikleri parçalanmaya başladıkça evlilikte edinilen mal varlığı, çirkin ve acı boşanma savaşlarının merkezi haline gelir.

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        #Benedict Cumberbatch
        #Olivia Colman
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