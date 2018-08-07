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Oltalamayla 600 bin liralık vurgun

Sosyal medya hesaplarından bankaların adını kullanıp araba ve para ödülü vaadinde bulunarak 'oltalama' yöntemiyle 600 bin liralık vurgun yapan çete çökertildi. Olay 60 kişinin hesaplarından usulsüz para çekildiğini şikayet etmesi üzerine ortaya çıktı. 10 ilde 44 kişi gözaltına alındı.

07.08.2018 - 11:08 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 60 müştekinin hesaplarından usulsüz para çekildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı. Siber çete üyelerinin, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların ismini kullanarak Facebook ve Instagram hesaplarından reklam yayınladığı belirlendi. İnternet bankacılığına giren kişilere araba ve para ödülü verecekleri vaadinde bulunan çete üyeleri, 'fishing' (oltalama) yöntemi ile hesapları olan bankaların internet sitesine girdiğini düşünen kişilerin hesaplarını boşalttı.

10 İLDE OPERASYON
Yapılan 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul'un aralarında bulunduğu 10 ilde helikopter destekli operasyon düzenlendi. Aralarında çete lideri C.Ş.'nin de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 bilgisayar, 31 cep telefonu ve dijital malzemeler ele geçirildi.

ÇETE VURGUNU NASIL YAPIYOR?
Çete üyeleri, Facebook ve Instagram üzerinden bankaların reklamını yayınlıyormuş gibi yaparak 'araba ve para ödülü' vaadiyle vatandaşı kendi 'fishing' sitelere yönlendiriyor. Girdiği sitenin bankaya ait bir site olduğunu düşünen vatandaş tüm internet bankacılığı bilgilerini çeteye veriyor.

"HESABINIZA YASAK GİRİŞ YAPILMIŞ"
Diğer bir yöntem ise, çete üyeleri banka müşterilerini arayarak "Hesabınıza yasak giriş yapılmış, acil müdahale etmemiz gerekiyor" diyerek müşterinin tüm internet bankacılık bilgilerini alıyor. Çete üyeleri bu bilgileri kullanarak müşterilerin hesaplarındaki paralarını kendilerine aktarıyor.

FİSHİNG NEDİR?
Siber çete üyeleri, bankaların sitelerin birebir aynısını yapıyor. Daha sonra banka müşterilerini kendi sitelerine yönlendiriyor. Girdikleri sitenin bankanın sitesi olduğunu düşünen müşteri tüm hesap bilgilerini buraya giriyor. Böylece çete müşterinin tüm bilgilerini ele geçirmiş oluyor ve hesabı boşaltıyor.

 

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