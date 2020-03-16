Süper Lig'in 26. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sağ el tarak kemiği kırılan ve birkaç gün içerisinde ameliyat edilecek olan Ömer Bayram açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli futbolcu "Tüm dünyada yayılan bu virüse karşı hepimiz bilinçli ve tedbirli olmalıyız. Evden çıkmamaya ve temizliğe önem vermeliyiz. Yetkililerden başka hiçbir açıklamayı dikkate almamalısınız. Bu ortamda futboldan çok daha önemli şeyler olduğunu yine hatırlama fırsatımız oldu." dedi.

Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Yaşadığım sakatlıktan sonra geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." sözlerini kullandı.