UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da Ömer Bayram, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Artık UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanmaları gerektiğini söyleyen Ömer Bayram, "Ne söylesem yanlış olur, kalemize gelen ilk top gol oldu ve bu da tüm konsantrasyonumuzu bozdu. İstedik, olmadı. taraftarlarımızdan özür diliyoruz, bize yakışmayan bir skor oldu. Buraya umutlu gelmiştik ama Madrid deplasmanında erken geriye düştükten sonra çok zor. Neyi yanlış yaptığımızı izlemeli ve önümüzdeki maça artık konsantre olmalı ve Avrupa Ligi'ne odaklanmalıyız. Üçüncülük hala elimizde." dedi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadıkları ilk maçtan daha farklı bir maç olduğunu belirten Bayram, "İlk Real Madrid maçından farklıydı. Dünya futbolunda ilk 5, ilk 6'ya giren takımlar bunlar. Maçı biraz daha dirençli götürseydik, ilk devreyi 0-0 götürseydik, Madrid'in de alan vereceğini düşünüyorduk, değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e dönmelerini vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "2-0 geriye düşüyorsun, sonra motive ediyorsun birbirini ama olmadı. Bazen böyle günler de oluyor, kafaları kaldırıp lige odaklanmak gerekiyor." diye konuştu.