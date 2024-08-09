Patatesin lezzetini yumurta ile buluşturan İspanyol mutfağının klasiklerinden Tortilla de Patatas, damak zevkinize farklı bir dokunuş katacak. Az malzeme ile çok lezzet yaratmak isteyenler için mükemmel bir seçenek olan bu tarif, sofralarınıza Akdeniz esintisi getirecek. İspanyol omleti nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır, işte tüm detaylar!