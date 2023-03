Pazartesi ve Cuma günlerinin şans oyunlarından biri olan On Numara heyecanı başladı. Şans oyunlarını seven ve oynayan vatandaşlar çekilişin tamamlanmasıyla araştırmalarına hız verdi. İşte 3 Mart 2023 On Numara hakkında merak edilenler...

3 MART 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

On Numara çekilişleri haftada 2 kez, Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilmektedir. Bu haftanın ilk çekilişi tamamlandığı zaman haberimizin içeriği güncellenecektir.

ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR? Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibidir; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.