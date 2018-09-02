Trabzonspor'un Nijeryalı orta sahası Ogenyi Onazi, farklı Galatasaray galibiyetini değerlendirdi. Nijeryalı futbolcu, önemli bir 3 puan ladıklarını belirterek "Tanrıya şükürler olsun ki böyle bir maçtan galibiyet çıkardık. Galatasaray maçları çok zorlu maçlardır. Ben de bugün gol attığım ve o listede yer aldığım için çok mutluyum. Ben Nwakaeme'ye evde bile Trabzonspor'da oynamanın ne demek olduğunu anlatıyorum. Gollerini attı. Trabzon'da futbola odaklanmış durumdayız. İyi başladık, umarım iyi devam ederiz. Gerçekten güzel bir galibiyet oldu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME: BÜTÜN GOLLER GÜZELDİ

Galatasaray karşısında iki golle yıldızlaşan Anthony Nwakaeme ise maçın ardından şunları söyledi: "Bütün goller güzeldi. Hepsi birbirinden daha güzeldi. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Trabzon'daki atmosferi geldiğimde görmüştüm. Sabırsızlanıyordum bu atmosferde maça çıkmak için. Olabildiğim en hızlı şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Onazi bu konuda çok yardımcı oluyor bana.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ