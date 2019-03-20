Önceliğini Galatasaray'a verdi!

Galatasaray'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'ün geleceği hakkındaki belirsizlik devam ediyor... Teknik direktör Fatih Terim'in son haftalarda pek fazla şans vermediği 25 yaşındaki oyuncu için son günlerde dış basında çıkan transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, gerçeğe Habertürk ulaştı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; 5 senedir Sarı-Kırmızılı takımda bulunan Sinan Gümüş hakkındaki son kararı Fatih Terim verecek... Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında çıkan haberlere göre, Genoa'yla anlaştığı öne sürülen Sinan'ın Galatasaray'dan haber beklediği öğrenildi. Kendisiyle 'Yola devam' kararı alınması halinde Cimbom'da kalmak isteyen gurbetçi futbolcunun, önceliğini Galatasaray'dan yana kullandığı ifade edildi.

Yıllık 650 bin Euro kazanan Sinan Gümüş'ün, kendisine yeni sözleşme önerilmesi halinde kontrat uzatacağı aksi takdirde alternatifleri değerlendireceği kaydedildi. Önceliğini Galatasaray'dan yana kullanan Sinan'ın, menajerine de bu yönde talimat verdiği öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de 15 maçta görev alan ve 4 gol atıp 2 de asist yapan Sinan'la Genoa'nın yanı sıra Sassuolo ve Parma'nın da ilgilendiği iddia ediliyor.

'TOPU KENARLARA SÜR'

Sezon başında Feghouli'nin yerine sağ kanatta devamlı ilk 11 olarak başlattığı Sinan'dan yeterli performansı alamayınca yedeğe çeken ve bazı maçlarda kadroya dahi almayan Terim, son oynanan Bursa deplasmanında Sinan'ı sonradan oyuna sürmüştü. 3-2 önde oldukları maçı bitirmek isteyen Terim, Onyekuru'yu çıkararak top tutması için Sinan'ı görevlendirdi. Hocasının talimatı doğrultusunda oyuna girdikten sonra topu alıp korner direğine giden Sinan, atak yiyen takımını rahatlatmıştı.