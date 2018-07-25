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Bazen hayatınızda hiçbir şey yolunda gitmese bile, evinizde yaptığınız ufak bir dokunuş kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olabilir. Yaşadığınız yerin artık size eskisi kadar heyecan vermediğini, burada artık huzur bulamadığınızı hissediyorsanız ve evinizde yenilik düşünüyorsanız, sizler için bir araya getirdiğimiz öncesi-sonrası fotoğraflardan ilham alabilirsiniz.

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