Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak’ın, kulübü Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na şikayet ettiği iddia edilmişti.

Tecrübeli file bekçisi konu ile ilgili şunları söyledi: 3 yıl önceden alacağım var: 3.5 milyon. Trabzonspor’u arayıp ‘Bana

paramı verin’ diyemem. 3 yıl içerisinde bana 1 veya 2 milyon euro verildi. 2 milyon 650 bin euro alacağım var. Trabzonspor’u UCK’ya şikayet etmedim. Oynamadığım sürenin parasını nasıl alıp da kulübü şikayet edeyim? Avukatımda benim imza yetkim var. İşi yasallaştırdı. Trabzonspor’a adamlık yaptım. Transfer yasağı koydurmadım."