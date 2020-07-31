Onyekuru harekatı

Galatasaray'ın Onyekuru aşkı bitmiyor... Sarı-Kırmızılılar, 1.5 sezonda harika işler çıkaran Nijeryalı oyuncuyu yeni sezonda kadroya katmak için harekete geçti... Transfer komitesi, Fransız ekibi Monaco ile bayramdan sonra masaya oturacak. Bu kez hedef, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak... Galatasaray’dan Monaco’ya geri döndükten sonra Polonya’daki kamp kadrosuna alınmayan Onyekuru için Fransız basını ‘Monaco’dan ayrılacak’ şeklinde haberler yaptı. Ancak TRT Spor’un haberine göre Onyekuru ile Başakşehir de ilgileniyor... Şampiyon Devler Ligi için Elia’nın yerine düşünüyor.