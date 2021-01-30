"Onyekuru işi ne iş, anlamadım. 3 kere gidiyor, geliyor, niye almıyorlar? Müthiş de oynuyor. Monaco'da bir tuhaflık var ya da Everton'da var. Bu tip forvet oyuncularının gol vuruşları 20-21 yaşında iyi olmaz, gol atmaya başladıkça iyileşir"