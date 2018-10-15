Geçtiğimiz yıl Fransız PSA bünyesine geçen Alman otomobil üreticisine dizel motorlu araçlarında emisyon hilesi yaptığı gerekçesi ile soruşturma açıldı. Opel'in Ruesselsheim ve Kaiserslautern şehrindeki merkezlerine savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Şirketten yapılan açıklamada, soruşturma doğrulanırken, yasalara uygun yazılım kullanıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamına giren Opel'in 95 bin otomobili arasında 2012, 2014 ve 2017 model Insignia, Zafira ve Cascada modelleri bulunuyor. Söz konusu üç model Opel'in General Motors çatısı altında bulunduğu dönemde üretildi.

2015 yılında bir diğer Alman üretici Volkswagen, dizel araçlarında emisyon değerlerini olduğundan daha düşük gösteren hileli yazılım kullandığını kabul etmişti. Dizel krizinin patlak verdiği ilk günden bu yana, birçok üretici benzer soruşturmalara maruz kaldı.

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