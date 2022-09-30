SEC açıklamasında soruşturmanın Samantha Martin ve Laura Bennett tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca yardımları için Türkiye'den Sermaye Piyasası Kurumu'na (SPK) teşekkür edildi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yazılım devi Oracle hakkında Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmanın neticelendiğini duyurdu.
SEC'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Oracle, iştirakleri aracılığıyla Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan'da resmi görevlilere rüşvet verdiği tespit edilen dosyayı kapatmak için 23 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Oracle 2016-2019 yılları arasında bu ülkelerde iş karşılığı rüşvet vermek maksadıyla özel fonlar oluşturdu.
Bunun yanında Türkiye ve BAE'deki iştirakler rüşvet fonlarıyla Oracle politikalarına aykırı bir şekilde yabancı yetkililerin teknoloji konferanslarına katılmaları için ödeme yaptı.
Açıklamada Türkiye iştirakinin çalışanlarının bu rüşvet fonlarını, yetkililerin ailelerinin uluslararası konferanslara katılımı ve hatta aileler için Kaliforniya'ya yan geziler düzenlemek için kullandığı tespit edildi.
Oracle daha önce yine 2012'de benzer şekilde rüşvet fonları oluşturduğu için SEC'ten ceza almıştı.
SEC açıklamasında soruşturmanın Samantha Martin ve Laura Bennett tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca yardımları için Türkiye'den Sermaye Piyasası Kurumu'na (SPK) teşekkür edildi.
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