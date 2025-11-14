Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Ordu'da otomobilin kapılarına gizlenmiş 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Otomobilin kapılarından 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu çıktı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin yolcu ve bagaj kapılarına gizlenmiş 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 22:15 Güncelleme: 14.11.2025 - 22:15
        Otomobilden 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu çıktı
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı.

        Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, aracın yolcu ve bagaj kapılarına gizlenmiş şekilde 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Araçta bulunan K.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #ordu
        #ordu haber
        #yerel haber
