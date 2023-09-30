Ordu´da Dragon Bot Yarışları'nda bot devrildi, yarışmacılar denize düştü Ordu´nun Gülyalı ilçesinde `Dragon Bot Yarışı´ yapıldı. Yarışmalarda bir dragon botun devrilmesi sonucu, sporcular denize düştü. Kısa süreli paniğin yaşandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Ordu´nun Gülyalı ilçesinde `Dragon Bot Yarışı´ yapıldı. Yarışmalarda bir dragon botun devrilmesi sonucu, sporcular denize düştü. Kısa süreli paniğin yaşandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Kültür, Turizm ve Sanat Dairesince, Gülyalı ilçesindeki Su Sporları Merkezi'nde `Dragon Bot Yarışı´ düzenlendi. Yarışmalara Ordu, Giresun ve Samsun´dan 360 sporcu katıldı. 12'şer kişiden oluşan 30 takımın yer aldığı botlar ile Ordu-Giresun Havalimanı yakınındaki parkurda kıyasıya mücadele etti.

SPORCULAR SUYA DÜŞTÜ

Yarışan dragon botlardan bir tanesi sporcuların dengesini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Dragon bottaki sporcular denize düşerken, kısa süreli panik yaşandı. Yarışmacıların yardımına denizde hazır bulunan can kurtaran ekipleri giderken, kazada can kaybı ve yaralanmanın olmaması teselli oldu. Denize düşen sporculara seyirciler alkış ve ıslıkları ile destek verirken, o anlar yarışmaları takip eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA KUPA VERİLDİ

İlgi ile takip edilen yarışmalarda 19 Mayıs Belediyesi birinciliği göğüsledi. EKOBİD Dragon Team ikinci olurken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Uzmar Dragon Team üçüncülüğü, Triatlordu Pikolo ise dördüncülüğü elde etti. Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından kupaları takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm sporculara madalya verdi.

SPORCULAR YARIŞMADAN MEMNUN AYRILDI

Yarışmacılardan Fatih Çelebi, "Gerçekten güzel bir organizasyon. Yarışmalara biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak katıldık. Geçen yıl düzenlenen yarışmalarda ikinci olmuştuk. Hedefimiz bu sezon şampiyonluk. İnşallah İtfaiye Haftası´nda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Fatmanur Gündoğdu ise, "Samsun Büyükşehir Belediyesi´nin takımıyız. Ancak biz bugün 19 Mayıs ilçesi adına yarıştık. Yarışmalar güzel geçiyor. Fakat rüzgar var. Zaman zaman sıkıntı oluyor bize. Takım antrenmanları her zaman insana sosyallik katar. İnsanlarla bir arada olmayı öğretir" diye konuştu.

Ordu Genç İş İnsanları Derneği kaptanı Baran Sait Kır da, "Güzel bir yarış oldu bizim için. İyi bir derece ile de bitirdiğimizi düşünüyoruz. Biz bundan önce hiçbir antrenman yapmadık. İlk küreğimizi burada çektik. Ona rağmen çok güzel bir derece aldığımızı düşünüyorum. Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ederim. Böyle organizasyonların devamını diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışmadan drone görüntüsü

-Dragon botun devrilme anı

-Yarışmalardan detay görüntüler

-Sporcular ile röportaj

DHA-Spor - Türkiye-Ordu / Gölyalı - Mustafa KIRLAK

2023-09-30 20:13:22