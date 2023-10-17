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        Ordu´da sağanak yağış etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

         ORDU´nunFatsailçesinde akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri ile ilçedeki 600 öğrencinin barındığı Kredi Yurdular Kurumu´na ait bir yurdu su bastı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, su baskını nedeniyle yurda elektrik verilmediğini belirterek, "Hızlı bir şekilde 7 tane pompa ile birlikte depoların boşaltılması sağlanıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 00:20 Güncelleme: 17.10.2023 - 00:25
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        Ordu´da sağanak yağış etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü
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         ORDU´nunFatsailçesinde akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri ile ilçedeki 600 öğrencinin barındığı Kredi Yurdular Kurumu´na ait bir yurdu su bastı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, su baskını nedeniyle yurda elektrik verilmediğini belirterek, "Hızlı bir şekilde 7 tane pompa ile birlikte depoların boşaltılması sağlanıyor" dedi.

        İlçede, akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetini zaman zaman artıran yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu´nda biriken yağmur suları nedeniyle hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafiğin durma noktasına geldiği ilçede, rögarların da taştığı gözlemlendi. Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri dükkanlarında biriken suyu kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Fatsa Belediyesi ekipleri de ana güzergahlar üzerinde biriken yağmur ve kanalizasyon sularının temizlenmesi için çalışma başlattı.

        `SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE BİR TAKIM OLUMSUZLUKLAR YAŞANDI´

        Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, yağış ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kibar, "İlçemizde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde sağanak yağış ile birlikte bir takım olumsuzluklar yaşandı. Kurtuluş, Mustafa Kemal Paşa, Ayazlı, Dolunay ve Evkaf Mahallesi´nde bulunan olumsuzlukları sahadan silmek için Büyükşehir Belediyemiz, OSKİ Müdürlüğümüz ve belediye ekipleri koordineli bir şekilde dört bir yandan mücadele veriyor. Bazı iş yerleri ve evlerimizden su baskınları ile ilgili şikayetler aldık. Hepsini kontrollü bir şekilde ekiplerimiz değerlendiriyor. Su ve dere taşkınlarının olduğu bölgede taşkınları önlemek için çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

        `ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI´

        Belediye Başkanı Kibar, 600 öğrencinin bulunduğu KYK yurdunu da su bastığını kaydederek, "En büyük problemimiz şu an Evkaf Mahallesi´nde bulunan kredi yurtlar kurumumuzda gerçekleşti. Yurdumuzun eksi 1´inci katında bulunan trafo merkezi sular altında kaldı. Şu an yurdumuza elektrik verilemiyor. Hızlı bir şekilde 7 tane pompa ile birlikte depoların boşaltılması sağlanıyor. Sabaha kadar depolar boşaltıldıktan sona hızlı bir şekilde YEDAŞ ekipleri girerek elektrik verilmeye çalışılacak. Yurdumuzda 600 öğrencimiz var. Öğrenci velilerimiz rahat olsunlar. Tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde sahada ve öğrencilerimizle. Herhangi bir olumsuz durum yok. Belki bazı öğrencilerimizin telefonlarının şarjı bitebilir. O yüzden öğrenci velilerimiz merak etmesin" ifadelerini kullandı.

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