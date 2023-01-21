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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ordu'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ordu'da konuştu:

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Büyüyoruz, daha fazla güçleniyoruz. Daha fazla çoğalıyoruz ve ortak hedeflere doğru yürüyoruz. Karşı taraftaki 6 artılı masa ise her gün daha fazla dağılıyor, her gün daha fazla sendeliyor." dedi.

Kurtulmuş, Çaybaşı Belediyesi Hizmet Binası ve Merkez Ulu Cami açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çaybaşı'ndan mayıs seçimlerinde de en yüksek desteği beklediklerini söyledi.

Türkiye'de yapılan yatırımlara değinen Kurtulmuş, "Soru şu. Nasıl oldu da dün bunlar yapılamıyordu, bugün bunlar yapılabiliyor? AK Parti'nin hizmetlerini burada hangi birisine mikrofonu versem sabaha, akşama kadar anlatırsınız ama bütün bu hizmetlerin hepsinin yapılmasını sağlayan en önemli mesele AK Parti'nin milletin gücüyle vesayetleri tarihin çöplüğüne atmış olmasıdır." diye konuştu.

"Türkiye'de neyi yapmaya kalksa bu millet, müsaade etmediler." diyen Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahmetli Menderes'e, rahmetli Özal'a, rahmetli Erbakan'a nice engeller çıkardılar, önlerini kestiler. Türkiye ne zaman ileriye atılım yapsa Türkiye'nin önündeki bu vesayet odakları hep milletin aleyhine, milletin karşısına dikildiler. Baktılar güçleri yetmiyor darbelere tevessül ettiler. Darbeler yaptılar. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en çalışkan başbakanlarından birisi olan rahmetli Menderes'i idam ettiler. Rahmetli Özal'a hayatı dar ettiler. Rahmetli Erbakan'ı hayatı boyunca Türkiye'nin sanayileşme hamlesine yaptığı katkıların hepsinin acısını çıkaracak şekilde maalesef tankların paletlerini çalıştırarak balans ayarıyla iktidardan indirdiler. Öyle mi? Aynı şeyi bize de yapacaklardı. 15 Temmuz sadece işin görünen kısmıdır. Bir darbe teşebbüsüdür ama her ileri adımda Recep Tayyip Erdoğan her Türkiye'yi ileriye götürme hamlesinde karşısına dikildiler."

Üçüncü köprü ve 1915 Çanakkale Köprüsü için "Yapamazsınız." denildiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye bu eserlerini ortaya koydukça bu sefer çileden çıkarak Türkiye'nin bu eserlerine saldırmaya başladılar. Kimisi İHA'lara, SİHA'lara saldırmaya başladı. Kimisi Türkiye'nin dünya ölçeğindeki büyük projelerine laf söylemeye başladı. Hans'ın, George'nin bu eserlerden rahatsızlık duymasını anlarım da Ali, Veli'nin bu işten rahatsızlık duymasını bir türlü anlayamayız." ifadesini kullandı.

- "Madem NATO'ya girmek istiyor bunlar, teröre destek vermekten vazgeçecekler"

Kurtulmuş, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yapıldığını, idam sehpası oluşturulduğunu anımsatarak, Türkiye'nin helal oylarla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na en ağır hakaretin yapıldığını dile getirdi.

"Ne yazık ki bu da İsveç gibi medeni olduğunu zannettiğimiz bir ülkenin başkentinde en önemli meydanlarından birisinde yapıldı." diyen Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Bir taraftan NATO'ya girmek istiyorlar, öyle mi? Türkiye, İsveç'in Finlandiya'nın NATO'ya girmesine bir şey demiyor ana prensip olarak diyoruz ki, 'NATO'ya girmek istiyorsanız bizden onay alacaksınız'. Biz bilöf yapmıyoruz. Terörden canı yanmış olan bir milletiz. Ben buraya Çaybaşı'na, İlküvez'e de teröristlerin şehit ettiği cenazelerin geldiği günleri çok iyi hatırlıyorum. Allah cümlesine rahmet eylesin. 40 senedir uğraşıyoruz. Binlerce şehidimiz var. Ordu'da da çok sayıda şehidimiz var. Karda kışta dağ başlarında şehitlerimizi uğurlamak için cenaze törenlerine katıldığımızı da hatırlıyorum. Madem NATO'ya girmek istiyor bunlar, teröre destek vermekten vazgeçecekler. İki kere iki dört. Bu kadar mı zordur?"

Seçimin iki bakımdan çok önemli olduğunu işaret eden Kurtulmuş, bunlardan birisinin 20 yıldır yapılan bu hizmetlerin millet tarafından ibra edildiği bir seçim olacağının altını çizdi.

Kurtulmuş, ikincisi ve belki daha önemlisinin, mayıstaki seçimin Türkiye'nin istikamet tayini seçimi olacağını belirterek, "Türkiye, Türkiye Yüzyılı hedefine doğru koşar adım yürüyecek mi, yoksa önüne çıkarılan engeller dolayısıyla zaafa uğratılacak bir şekilde tökezletilecek ve durduğu yerde maalesef daha ileriye gitmesine müsaade edilmeyecek mi? Bu millet Allah'ın izniyle sizlerin ferasetli, dirayetli çalışmaları gayretiyle inşallah mayıs ayında yapılacak seçimlerde Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını sonuna kadar açacak, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek ve AK Parti'yi Türkiye'nin açık ara birinci partisi yapacak." diye konuştu.

- "Büyüyoruz, daha fazla güçleniyoruz"

Milletin gözlerinden gelecekte kazanılacak zaferlerin işaretlerini gördüklerini söyleyen Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Biz her gün daha fazla toparlanarak, her gün daha fazla milletimizle bütünleşerek, her gün milli hedeflerimiz istikametinde koşar adım yürüyerek yolumuza devam ediyor ve tabiri caizse trendimiz yukarıya doğru gidiyor, büyüyoruz, daha fazla güçleniyoruz. Daha fazla çoğalıyoruz ve ortak hedeflere doğru yürüyoruz. Karşı taraftaki 6 artılı masa ise her gün daha fazla dağılıyor, her gün daha fazla sendeliyor. Her gün daha fazla yalpalıyor ve her gün daha fazla ne yaptığını bilemez bir görüntüyle milletimizin gözünden düştükçe düşüyor."

Kurtulmuş, "AK Parti'nin en önemli özelliği nedir?" sorusunu yönelterek sözlerini şöyle tamamladı:

"15 seçim kazanmış Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. 15 seçim kazanmak kolay bir iş değil. Çok var, 50 madde sayarız belki ama ben bir tanesini söyleyeyim. Bir numaralı madde, gönüllere girmeyi başarmaktır. Gönlüne girmeyi başaramadığınız insanların oylarını alamazsınız. Şimdi bu seçimin anahtarı ise gönlüne girdiğimiz milletin gönlünden düşmemeyi başarmaktır. Bu, çok çok daha zor bir iştir. Yani daha fazla gideceğiz, gelmeyene gideceğiz. Elini sıkmadığımız kimse kalmayacak. Defaatle insanlarımıza gideceğiz, anlatacağız, gönlünü alacağız, derdini dinleyeceğiz. Derdini çözeceğiz, derdine bir şekilde deva olmaya, derman olmaya çalışacağız."

Kurtulmuş, daha sonra Ünye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Merkez Camisi'nin de açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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