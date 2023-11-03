Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Filistin'e destek kermesine katıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kermesi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi ve İl Müftülüğünce Ceren Özdemir Meydanı'nda organize edilen kermese, ayrıca sabah namazı buluşmaları programına katıldı.

Güler, organizasyonun önemine işaret ederek, "Bu bir dayanışma ama bunun çok daha fazlasını yapmamız lazım. Şu ana kadar 3 milyon lira toplandı, bunu daha da arttıracağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Güler, "Ümidimiz ve beklentimiz bir an evvel bu duruma 'dur' denilmesidir. Birleşmiş Milletler ve diğer milletler kötü bir sınav veriyorlar. Ülkemiz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere aktif bir şekilde bu dramın, trajedinin, insanlık ayıbının bir an önce engellenmesi için uğraş veriyorlar. Ordu'dan da bu gönül seferberliğine destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İl Müftüsü İsmail Çiçek ise el birliği yapılan çalışmalarla masum ve mazlum coğrafyanın yanında olmak istediklerini aktardı.